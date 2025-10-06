「ア・リーグ・地区シリーズ、マリナーズ３−２タイガース」（５日、シアトル）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、マリナーズが競り勝って１勝１敗のタイとした。ポストシーズンでの本拠地勝利は２００１年の地区シリーズ最終第５戦でインディアンス（現ガーディアンズ）に勝って以来で、２４年ぶり。マリナーズは２−２の同点とされた直後の八回１死走者なしからローリーが右翼右へ二塁打。続くロドリゲスが左翼線に決