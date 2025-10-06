押収されたコメ＝8月、大阪市住之江区の大阪税関南港出張所緑豆と偽り、ベトナムからコメ約45トンを密輸しようとしたとして、大阪府警は6日、関税法違反（無許可輸入未遂）などの疑いで、ベトナム国籍の食品販売会社経営チャン・ティ・トゥ・フェン容疑者（36）＝大阪府東大阪市＝ら2人を逮捕した。府警は、容疑者らが日本のコメ価格高騰につけ込み、国産米として販売していたとみて、実態解明を進める。府警によると、他に逮