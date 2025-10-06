下半身を露出した疑いで逮捕されたアイドルグループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太さんが、6日午後、釈放されました。草間リチャード敬太さん（29）この度はお騒がせして申し訳ございませんでした6日午後2時20分ごろ、警視庁三田警察署から釈放された草間リチャード敬太さんは、「お騒がせして申し訳ございませんでした」と深く頭を下げ、車へと乗り込みました。草間さんは4日、東京・新宿区新宿のビルの近くで、下半身を露出