大相撲の大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が６日、東京・両国国技館で開催された全日本力士選士権を休場した。琴桜は昨年大会で優勝。優勝旗返還は師匠の佐渡ヶ嶽親方（元関脇琴ノ若）が代理を務めた。琴桜は９月の秋場所で「右ひざ内側側副靭帯損傷、全治３週間の見込み」との診断書を提出して１４日目から休場。場所後に行われた湊川親方（元大関貴景勝）、振分親方（元関脇妙義龍）の引退相撲では土俵入りのみ参加し、相撲は取ら