プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が思い出の夫婦ショットを披露した。６日までにインスタグラムで「夏終わらないですぎ」と変わりゆく季節への思いをつづり、「＃夏」「＃ベトナム＃ダナン」とリゾート姿をアップ。夫の豊さんと水辺を歩く姿や２人の自撮りも投稿した。村上は２４年１月２１日放送の日本テレビ系「シューイチ」で２歳年下の豊さんとの婚約を電撃発表。同３月１５日に「さっき婚姻届を出して