ヤンキースは５日（日本時間６日）に敵地トロントでブルージェイズとの地区シリーズ第２戦に７―１３で連敗し、王手をかけられた。先発したエースのフリードが２回、先頭バーショに右翼へ二塁打され、アーロン・ジャッジ外野手（３３）がクッションボールを後逸。三塁へ進まれ、続くクレメントに先制２ランを浴びた。ここからフリードは一気に崩れ、４回途中８安打７失点でまさかのＫＯ。５回を終えた時点で０―１２と一方的な