◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ―阪神（６日・アイビースタジアム）阪神の原口文仁内野手が途中出場しＨランプをともした。９点リードの６回２死二塁の場面で代打で登場。１ボールからの２球目を左前にはじき返した。すでに今季限りでの現役引退を表明している原口の登場に、スタンドからはこの日一番の歓声が送られた。