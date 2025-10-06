◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ―阪神（６日・アイビースタジアム）阪神の早川太貴投手が５回１安打無失点でマウンドを降りた。みやざきフェニックス・リーグ“開幕投手”を託された育成出身右腕。３回に２死一、二塁を招くも無失点に封じた。３回以外は全て３者凡退と完璧な内容。ポストシーズンへアピールに成功した。早川は育成ドラフト３位ルーキーは７月中旬に支配下登録。８月２７日・ＤｅＮＡ戦（横浜