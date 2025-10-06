【新興国通貨】イスラエルとハマスの協議を前に、対ドルで3年ぶり高値圏＝イスラエルシェケル ドルシェケルは先週金曜日の3.3100を中心とした推移から、週明け3.2770までドル安シェケル高。約3年ぶりのシェケル高圏となっている。本日予定されているイスラエルとハマスの協議への期待などがシェケル買い。 USDILS 3.2779