アジア株香港株は続落、米経済統計発表延期で材料不足中国韓国は大型連休、台湾も休場 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26929.09（-211.83-0.78%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26761.06（休場） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8973.30（-14.07-0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81473.81（+266.64+0.33%） アジア株はまちまち。