10月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、トレーニングキャンプへ初参加した。 チームは9月30日にメディアデーを開き、1日からトレーニングキャンプがスタート。その後フロリダ州マイアミへ移動し、7日に開催されるマイアミ・ヒートとのプレシーズンゲーム初戦に向けて、フロリダ国際大学でワークア