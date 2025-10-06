日本航空（JAL）が2025年10月7日（火）0時から10月8日（水）23時59分までの2日間限定で、WEB限定の「国内線航空券タイムセール」を実施します。対象となるのは12月1日から2026年1月31日搭乗分で年末年始も対象になります。羽田−新千歳・伊丹が7,700円から、羽田−福岡が8,250円からなど、お得な価格が設定されていますので、年末年始の帰省や冬の旅行にぴったりです。タイムセール対象路線・価格例、そしてアクセスが集中した際に