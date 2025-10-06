「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後２時現在で、アイスタイルが「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」ともに１位となっている。 この日の株価は買いが優勢の展開。５日朝に放送されたＴＢＳテレビ系経済情報バラエティ番組「がっちりマンデー！！」で紹介されたことが好材料視されているようだ。番組特集の「ランキングでがっちりビジネス！」で取り上げられた３社のうちの１社と