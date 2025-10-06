桑田佳祐が故郷・茅ヶ崎で開催したイベントの記念写真を『茅ヶ崎FM』公式Xが投稿した。 【写真】故郷・茅ヶ崎で行った公開収録イベントでファンと一緒に記念撮影する桑田佳祐 ■桑田佳祐が茅ヶ崎FM開局2周年を祝って公開収録イベントを開催 桑田の故郷・茅ヶ崎のコミュニティFM『茅ヶ崎FM』が10月1日に開局2周年を迎えた。桑田は、お祝いとしてTOKYO FM系列38局と茅ヶ崎FMで放送中のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさ