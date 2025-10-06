トーセイ [東証Ｐ] が10月6日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結最終利益は前年同期比25.0％増の140億円に伸び、通期計画の140億円に対する進捗率は99.7％に達し、5年平均の88.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比94.7％減の0.4億円に大きく落ち