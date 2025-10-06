「フェニックス・リーグ、ハンファ−阪神」（６日、アイビースタジアム）フェニックス・リーグ初戦に先発した、阪神の早川太貴投手は、５回１安打無失点と好投した。立ち上がりから直球、変化球ともに精度が高く、ストライク先行の投球。三回、２死から味方の失策とヒットで、この試合唯一のピンチを招いたが、落ち着いてゼロで切り抜けた。登板前日には「三振を増やしたり、リスクのないピッチングをできるように」と意気込