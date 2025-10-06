彼氏から心から愛されているかを確かめたくなる瞬間ってあるもの。そこで今回は、彼氏の「本気度」が表れる言動を紹介します。言動や仕草があなたに似てくる彼氏の言動や仕草が自分に似てきたと感じているなら、きっと彼氏の本気度は相当高いのでしょう。なぜなら、人は好きな人の行動や仕草などを真似てしまうものだから。きっと彼氏は無意識のうちに彼女に対して愛着を持っていること、本気で惚れていることを行動で示してしまっ