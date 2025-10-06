¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÀ¾ÌîÂÀæÆ¡á6Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÃË»Ò¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦À±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¡Ë¤¬6Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«¹ñ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è