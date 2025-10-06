週明け６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２２００円超上昇し、初めて４万８０００円を超えた。４日投開票の自民党総裁選で、景気浮揚のための財政出動に積極的な姿勢を示す高市早苗・前経済安全保障相が選出されたことを受け、全面高の展開となっている。午前の終値は、２０６５円８６銭高の４万７８３５円３６銭だった。午後の取引で、上げ幅を拡大している。