「お腹まわりや下半身がなかなか引き締まらない…」と感じている人におすすめなのが、体幹と股関節を同時に鍛えられるヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】です。全身をバランスよく使うことで代謝が高まり、気になる贅肉を効率よく燃焼。ぽっこりお腹の解消だけでなく、太ももやヒップラインの引き締め効果も期待できます。🌼下半身の贅肉をまとめて撃退！１日10回【たるんだお腹＆脚に効く】簡単