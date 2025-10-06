４日に公然わいせつの疑いで逮捕された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が６日、警視庁三田署から釈放された。午後２時２０分過ぎ、深々と１０秒間ほど頭を下げると、涙目で「この度はお騒がせして、申し訳ありません」と謝罪した。車に乗り込む際には再び７秒間ほど頭を下げた。草間はスーツにネクタイ姿だった。この日は午前９時３０分頃、留置されていた警視庁三田署から東京地裁に送致された。その後、午後１時１