ロッテは６日、国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手の７選手に６日、契約を行わない旨を通知したと発表した。今後について二木は未定、その他の選手は現役続行を希望している。ロッテは５日に今季最終戦を終えて、３シーズン指揮を執った吉井理人監督の辞任、後任監督としてサブローヘッドコーチの就任を発表した。