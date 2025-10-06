巨人は、球団公式マスコットガール「ヴィーナス」の２０２６年度新メンバーを募集すると発表した。グラウンド上でのダンスパフォーマンスのほか、ステージイベントＭＣ、メディア出演、ダンス講師など活動の場は多岐にわたる。ダンス未経験者も応募可能で募集期間は６日から２６日となっている。合格後は１２月からの研修を経て、東京ドームで開催されるオープン戦でのグラウンドデビューが予定されている。詳細、応募フォー