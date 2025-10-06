国民スポーツ大会陸上第4日第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は6日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第4日が行われ、少年男子共通110メートル障害決勝で古賀ジェレミー（東京・東京高3年）がU20日本新記録13秒07（追い風0.7メートル）で優勝した。この種目で日本高校記録を持つ古賀は高3ながら今年の日本選手権5位に入り、次世代を嘱望される逸材。決勝は高城昊紀との競り合いを制し、泉谷駿介が2018年にマークした13