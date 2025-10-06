米国のドナルド･トランプ大統領が2期目の任期をスタートし､｢ゴールデンドーム｣というミサイル防衛計画を開始したが､議会や一部のアナリストはコストやスケジュールに対して懐疑的な見方を持っている｡スペースX（SpaceX）のスターリンク衛星のような低軌道小型衛星を除けば､最近宇宙に最も多くの衛星を打ち上げている中国も､最近ゴールデンドームに類似したミサイル防衛網のための監視衛星をテストした｡中国が攻撃能力とともに､防御