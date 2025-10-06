東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された人気グループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が6日、釈放された。警察署の前で立ち止まり、報道陣に「この度はお騒がせして申し訳ありませんでした」と涙ぐみながら約10秒頭を下げ、「ファンに一言」の呼び掛けに「申し訳ありませんでした」と涙声で謝罪した。午前中に送検されていた。捜査関係者によると、草間の逮捕容疑