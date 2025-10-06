◇フェニックス・リーグ阪神―韓国・ハンファ（2025年10月6日宮崎アイビー）藤川監督自ら指揮を執る阪神のフェニックス・リーグで公式戦最終戦で引退セレモニーを行った原口文仁内野手（33）が5回2死二塁から代打で出場し、韓国ハンファの左腕から左前打を放った。今季限りでの引退を表明し、2日のヤクルト戦（甲子園）で引退セレモニーを行った原口だが、CS、そして日本シリーズと最後までチームの戦力としてプレーする