取引時間中として初めて4万8000円台となった日経平均株価を示すモニター＝6日午後、東京都港区の外為どっとコム週明け6日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急伸、取引時間中には一時2300円超上昇し、初の4万8000円台に乗せた。終値は前週末比2175円26銭高の4万7944円76銭で、3日に更新した終値の最高値を再び更新した。上げ幅は過去4番目の大きさだった。高市早苗自民党総裁が誕生し、積極的な財政政策をとるとの見方が