４日に東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたＡぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太容疑者が６日、留置されていた東京・三田警察署から釈放された。この日、草間容疑者は９時半頃に同署から東京地検に送致された。草間容疑者を運んだシルバーのワンボックスカーの後部座席は窓もフィルムが張られて中が見えないようになっていた。その後、午後１時過ぎに同署へ戻っていた。午後２時２０