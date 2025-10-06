関西を訪問中の天皇皇后両陛下は、大阪・関西万博の会場に到着されました。夕方にかけて各パビリオンを視察されます。【映像】関西を訪問中の天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下は正午すぎ、大阪・関西万博の日本館に到着し、大阪府の吉村知事らの出迎えを受けられました。30以上の国連機関が協力して出展している「国連パビリオン」や、5つの国際機関による「国際機関館」などを視察される予定です。人間とアンドロイドが共存す