公然わいせつの疑いで逮捕・送検された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が6日午後、留置されていた警視庁・東京三田署から釈放された。黒のスーツに黒のネクタイで報道陣の前に現れると、息を大きく吸うようにして「このたびは、お騒がせして、申し訳ございませんでした」と目には涙を浮かべて謝罪し、約10秒間、頭を下げた。報道陣からファンへの一言を問われると「申し訳ございませんでした」と泣