歌手石川さゆりの代表曲「天城越え」の鼓演奏などで知られる、邦楽奏者、西川啓光（にしかわ・ひろみつ）さんが10月1日、死去した。77歳。石川さゆりの所属事務所が6日、発表。「闘病中も精力的にライブへ出演されるなど、最後までミュージシャン、邦楽家として音楽を発信していらっしゃいました」と報告すると、「石川さゆりにとりましても、『天城越え』をはじめ、40数年、音楽仲間として数々の舞台、作品にご一緒いただき、今年