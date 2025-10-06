俳優の内藤剛志（70）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。この日のゲストでテレビ朝日系ドラマ「科捜研の女」をはじめ数多く共演、30年以上の付き合いのある女優沢口靖子（60）の素顔を語った。キスシーンについて内藤は「鼻当たるじゃないですか？真正面からキスすると。なので『（顔の角度）何度ぐらいがいいですかね？』って…。いや、何度？そういう時に『13度じゃない？』みたいな、よく