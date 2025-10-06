ラランドのサーヤ（29）、永野（51）、モグライダー芝大輔（42）が6日、都内で「栗山米菓齧りついてる？ばかうけ新CM発表会」に出席した。相方の話題にもなり、サーヤは芝へ「お互いちょっと相方に難ありということで…」と振ると、永野は芝の相方、ともしげについて「先週捕まったもんね」とボケ、芝は「捕まってないですけどね。捕まえようと思えばいつでもいけますけど」と応じ、永野は「所持物とかね。時間の問題ですよ