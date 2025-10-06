Photo: カタヤママコト 動画を視聴するときやサブモニターとして使用するときなど、「スマホに“角度”をつけて固定したい」と思うシチュエーション、ありませんか？そんな状況で活躍してくれるアイテムがスマホ用スタンド。スタンドがあれば、よりスマートにデバイスを使うことが可能になります。今回は、「ギズモード編集部員が愛用しているおすすめのスマホ用スタンド」についてまとめて