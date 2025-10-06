ニューバランスジャパンは、東京の街をデザインモチーフにした「東京レガシーハーフマラソン2025」限定アパレル・アクセサリーコレクションを10月3日から発売を開始した。東京レガシーハーフマラソン2025のメジャーパートナーとして、メジャーパートナーとして、大会名が入った特別な数々の限定アイテムは、出走者のみならず、同イベントを応援するすべてのランナーに向けて登場する。ランナーが快適に着用できるランニングTシャツ