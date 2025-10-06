プロ野球・ロッテは6日、7選手に対して来季の契約を結ばない旨を発表しました。この7選手とは、支配下契約となっていた国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎選手、金田優太選手と育成選手の永島田輝斗投手。二木選手の今後は未定となっており、その他の6選手は現役続行を希望しているとのことです。ロッテは前日5日にシーズン最終戦を終了。吉井理人監督の退任も発表され、後任にはサブローヘッド