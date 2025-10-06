北朝鮮の金正恩総書記は新型駆逐艦を視察し、「敵の挑発を抑止し、こらしめられるようにならなければならない」と強調し、海軍を強化する方針を示しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は5日、今年4月に進水式が開かれた新型駆逐艦の視察を行いました。金総書記は新たな駆逐艦について「超強力な軍艦は武装力の強化、発展のはっきりした証しだ」と誇示しました。また、北朝鮮の海軍をめぐり、「敵の挑発を徹底的に抑止し