東京株式市場で日経平均株価は一時、上げ幅が2200円を超え、史上初めて一時4万8000円を超えました。自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出されたことで、総裁選で打ち出した積極財政路線により景気が刺激されるとの見方が広がり、東京株式市場では買い注文殺到しほぼ全面高となっています。また、高市氏は防衛力強化を掲げているため、防衛関連株が値を上げています。一方、高市氏は、日銀の利上げ対して消極的な姿勢を示してい