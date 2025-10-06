ロッテは６日、国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手の７選手と来季の契約を行わない旨を通知したと発表した。今後については二木は未定。その他の選手は現役続行を希望している。二木は１３年ドラフト６位で鹿児島情報高からロッテ入り。２０年には自己最多の９勝を挙げ、翌２１年の開幕投手を務めた。２３年から２年間は１軍登板がなく、今季