ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が６日、都内で「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド２０２５」（１２月１３日〜２５日、東急シアターオーブ）の応援アンバサダーとして、記者発表会に登壇した。２０１６年の初演以来渋谷の冬の風物詩として愛されてきた今作は、歌とダンス、スケートショー、サンタクロースが登場する豪華なショーとなっている。増田は、会見にサンタが登場すると笑顔。一緒にダンスを踊るなど終始楽しげ