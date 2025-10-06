公然わいせつの疑いで逮捕されていた「STARTO ENTERTAINMENT」所属のアイドル・草間リチャード敬太さんが先ほど釈放されました。おととい早朝、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、ズボンを下ろして下半身を露出した疑いで逮捕された、「STARTO ENTERTAINMENT」所属で「Aぇ！group」メンバーの草間リチャード敬太さん（29）。先ほど午後2時20分ごろ、釈放されました。草間リチャード敬太さん「この度はお騒がせして申