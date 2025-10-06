ＢＴＳのジン（３２）が２日、１０月３１日と１１月１日に仁川で約５万人を収容する会場でファンコンサートを開催すると発表。その後、同地域のあるホテルが、確定していた宿泊予約にキャンセルを促し、価格を１００万ウォン（約１０万円）以上値上げしたことが明らかになり、物議を醸していると５日、現地メディアのアイニュース２４などが報じた。記事によると２日、ある人物がＸで「（ホテルの）予約が確定したのに『価格が