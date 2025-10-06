ロッテは6日、国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手の7選手と来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。国吉は21年途中にトレードで加入し、東京五輪明け、勝ち試合の8回・佐々木千隼（現DeNA）に繋ぐ7回の男としてCS進出に大きく貢献。24年には球団新記録となる24試合連続無失点を記録するなど、シーズン通して一軍でプレーし、41試合に登