お笑いタレント・永野が６日、都内で行われた「栗山米菓齧（かじ）りついてる？ばかうけ新ＣＭ記者発表会」にラランドのサーヤ、モグライダーの芝とともに登壇した。”齧りついている人“として６日より放送の新ＣＭに出演している３人。永野は「ＣＭやるならこの３人でしょ。若い方々にうけがいいし」と自信を見せ、サーヤも「数字が追いついてる」とうなずいた。発表会では芸能界での「齧りつきの極意」をフリップに