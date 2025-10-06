ＮＥＷＳの増田貴久が６日、都内で「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド２０２５」（１３〜２５日、東京・東急シアターオーブ）記者発表会に出席した。アメリカから来日するシンガーやダンサーが歌やダンス、スケートを披露するクリスマスショー。増田は、同公演の応援アンバサダーを務める。好きなクリスマスソングを聞かれ「『ホワイト・クリスマス』が好き。以前、出演したミュージカル『ホリデイ・イン』で、（