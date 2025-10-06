「酒飲みの舌」を持って生まれたOL・村崎ワカコがさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する人気ドラマシリーズ「ワカコ酒」。今年初めのSeason8に続き、早くもSeason9が10月1日（水）からBSテレ東で放送中だ。年に2Seasonの放送は番組史上初の快挙で、今回は地方ロケも北海道と福島の2カ所を巡るなど、開始から10年を迎えて絶好調。主人公・ワカコ役の武田梨奈が、Season9の見どころや番組に懸ける思いを語ってくれた。−