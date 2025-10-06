三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00※初回30分拡大）第1話が10月1日に放送。民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、同作の再生数が100万を突破したことを発表した。【写真】似てる…!？三谷幸喜をモチーフにした放送作家を演じた神木隆之介計測期間は10月1日から3日まで。TVerにおけるVODのみの番組動画再