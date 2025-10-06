女性の美しさと心地よさを叶えるインナーブランド「Angellir（アンジェリール）」から、人気No.1アイテム「ふんわりルームブラ」に新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】が登場♡2025年10月3日（金）より数量限定で発売されます。肌に自然に溶け込むやわらかなニュアンスカラーが魅力。さらにお客様の声を反映し、着け心地を改良した新仕様も登場しました。 Angellirの人気ブラに