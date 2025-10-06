巨人は6日、今村信貴投手（31）、戸田懐生投手（25）、重信慎之介外野手（32）の3選手に来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。また京本真投手（21）、喜多隆介捕手（27）、鈴木大和外野手（26）の3選手には自由契約を通知したとも発表した。